Uppgifter: SHL-lag jagar succéspelaren

Arvid Degerstedt har gjort succé i Hockeyallsvenskan den här säsongen.
Nu uppger Expressen att SHL-klubbar jagar forwarden inför nästa säsong.
Arvid Degerstedt har fått en flygande start på säsongen i Hockeyallsvenskan med Mora och öst in 14 poäng på de tolv inledande matcherna.
Det har inte gått SHL-klubbarna förbi.
Enligt Expressen har flera klubbar i SHL etablerat kontakt med Degerstedt och hans agent i hopp om att lära känna varandra – och i slutändan skriva ett kontrakt. Klubbarna som uppges ligga på hårt just nu är bland annat Örebro och Linköping, skriver Expressen.
Har spelat juniorhockey i Örebro och Linköping
Vidare skriver Expressen att Degerstedt hade intresse från SHL-håll redan inför den här säsongen, men att forwarden då valde att stanna i Mora då intresset aldrig mynnade ut i något skarpt.
Den 26-årige östgöten, som har Vita Hästen som moderklubb, har aldrig tidigare spelat i SHL. Han har tidigare spelat juniorhockey i just Linköping och Örebro, men fick inte göra några SHL-framträdanden under sin tid i klubbarna. I stället slog han sig in i Hockeyallsvenskan i Vita Hästen och har utöver moderklubben även spelat allsvensk hockey i Troja-Ljungby och AIK.
Förra säsongen fick Degerstedt chansen till Liiga-spel i Kiekko-Espoo, men där gick parterna skilda vägar i mitten av februari innan 26-åringen avslutade säsongen i Mora.
