Uppgifter: SHL-backen överens med ny klubb

Linus Nässén ser ut att lämna Timrå efter säsongen.

Enligt Iltalehti är SHL-backen klar för spel i finska HIFK.

Där återförenas han med sin tidigare tränare Olli Jokinen.

Linus Nässén.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Linus Nässén har tidigare spelat tre säsonger i Jukurit och en säsong i Timrå under Olli Jokinens ledning.

Nu ser parternas vägar ut att korsas igen. Enligt finska Iltalehti kommer Nässén att lämna Timrå efter säsongen för att ansluta till Liiga-laget HIFK, som tränas av just Olli Jokinen.

Nässén följde med Jokinen från Jukurit till Timrå inför förra säsongen och var den spelare som fick näst mest istid under Jokinen, med ett snitt på strax under 20 minuter per match i SHL.

Tre Kronor-debuterade i våras

Den här säsongen har speltiden sjunkit avsevärt för backen, som under Tommy Samuelssons ledning snittar strax under 16 minuter per match. På dessa matcher har backen stått för tio poäng (4+6) på 25 matcher, vilket gör honom till lagets poängbäste back.

27-åringen stod förra säsongen för 18 poäng (2+16) på 49 matcher och fick även chansen att debutera i Tre Kronor under våren, där han spelade fyra matcher mot Finland i april.