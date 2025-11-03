Uppgifter: Rögles tidigare klubbchef kan ta över Malmö FF

Marcus Thuresson var klubbchef i Rögle mellan 2018 och 2018.

Efter ett antal år som vd i näringslivet i Skåne uppger nu Expressen att den tidigare SHL-centern är aktuell för att ta över Malmö FF:s vakanta vd-position.

– Jag kommenterar inte vem som är med i vår process, men den processen är inte helt klar, kommenterar Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson.

Marcus Thuresson är aktuell för Malmö FF, uppger Expressen. Foto: Bildbyrån

Han är en del av den skånska hockeysläkten Thuresson. Brorsan Patrick spelade på sin tid i division 2 och Patricks son Andreas Thuresson med en meriterad karriär i ryggsäcken spelade så sent som förra året i tyska högstaligan. Även den yngre sonen Sebastian hade en karriär som tog honom till Hockeyettan.

Marcus Thuresson spelade VM för Sverige och tillhörde bland annat Malmö, HV71 och Leksand under sin aktiva karriär.

Efter Marcus Thuressons karriär, som tog slut i Tyskland 2003/04, har han bland annat agerat som klubbchef för Rögle BK mellan 2015 och 2018. Den tidigare forwarden har sedan dess varit högt uppsatt i näringslivet i Skåne.

Han har sedan december 2020 varit vd för Gram Group som ägs av hotell- och fastighetsbolaget Backahill AB.

Malmö FF:s svar: ”Processen är inte helt klar”

Expressen rapporterar på måndagen att bolaget han är vd för nu söker en ny person i rollen och att Thuresson därför nu är en het kandidat till att ta över som vd för Malmö FF i allsvenskan i fotboll.

– Jag kommenterar inte vem som är med i vår process, men den processen är inte helt klar. Det närmar sig, kommenterar Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson för Expressen.

– Vi har sagt tidigare att vi räknar med att ha det klart under november månad och sen ha en vd här i början av januari. Det gäller fortfarande.

Malmö FF:s nuvarande vd Niclas Carlnén tog över Malmö FF inför säsongen 2014 och har varit en del i att bland annat ta laget till Champions League tre gånger och etablera laget som en dominant kraft i svensk fotboll. Sedan tidigare är det klart att han lämnar föreningen vid årsskiftet för att bli generalsekreterare för Svenska Fotbollsförbundet.