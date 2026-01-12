Uppgifter: Rögle vill värva från Färjestad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Joel Kellman har utgående kontrakt med Färjestad – och kan nu vara på väg till konkurrenten Rögle. Det rapporterar Värmlands-Folkblad.

Joel Kellman jublar efter att ha gjort mål för Färjestad mot just Rögle den 20 december 2025 i Karlstad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Färjestad har få utgående kontrakt till nästa säsong. En av dem är däremot Joel Kellman, som är inne på sin tredje raka säsong i klubben. Centern gjorde 33 poäng förra säsongen men har hittills haft det svårt att ta en topproll i årets lag. Nu rapporteras det också om att han kan vara på väg mot en flytt.

Enligt VF-sporten uppvaktas 31-åringen hårt av Rögle, som även ska ha erbjudit honom ett flerårskontrakt. Ursprungligen från Karlskrona skulle det också bli betydligt närmare hem än vad det är från Karlstad.

Det samtidigt som hans roll i Färjestad alltså har minskat. Förra säsongen spelade han med Oskar Stéen och Marian Studenic. I år har det däremot blivit spel längre ner i hierarkin.

Joel Kellman har tidigare spelat för Växjö där han även var med och vann guld 2023. Under karriären har det även blivit 38 NHL-matcher för San José Sharks, samt ett VM för Sverige.

Source: Joel Kellman @ Elite Prospects