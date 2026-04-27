Uppgifter: Återvänder till Sverige – efter fyra år i Nordamerika
Efter fyra år på Boston College ser Oskar Jellvik ut att återvända till Sverige.
Enligt uppgifter till Expressen ska forwarden vara klar för Rögle.
Jellvik var en av de mest lovande spelarna i Djurgården innan han flyttade över till Nordamerika. Han valdes i femte rundan av Boston Bruins i NHL-draften 2021 och har därefter tillbringat närmare fyra säsonger på Boston College.
Nu, drygt fyra år senare, återvänder 23-åringen tillbaka till Sverige. Men en återkomst i Djurgården blir det inte. Det är seriekonkurrenten och SM-finalisten Rögle som är överens med Jellvik, enligt Expressen.
Under sin tid på College gjorde forwarden sin poängbästa säsong under 2023/2024, då gjorde han 42 poäng (13+29) på 41 omgångar. Under den senaste säsongen har Jellvik drabbats av skador vilket har gjort att han bara spelat nio matcher, med en poängproduktion på 3 poäng (2+1).
Nyförvärvet väntas bli officiell efter att säsongen är över, rapporterar tidningen.
