Uppgifter: Värvar favoritspelaren – igen

Trots kontrakt med Malmö över 2025/26 flyttar Nikola Pasic på sig.

Expressen uppger att forwarden följer med Björn Liljander till SHL-konkurrenten HV71.

Nikolas Pasic och Björn Liljander. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter att Nikola Pasic hamnat längre ner i laget under sin första SHL-säsong i Luleå var det Björn Liljander som plockade in forwarden till Malmö. Flytten blev en succé och i december var 24-åringen från Gislaved hela lagets poängbästa spelare.



Nu har Björn Liljander värvat favoritspelaren igen. Denna gång till HV71.



Uppgifterna kommer från Expressen under torsdagen och innebär alltså att Pasic lämnar trots att han hade kontrakt med Skåne-klubben även över 2025/26. Lösningen ska vara att HV71 tar över det år som återstår, samt att man skriver en ny överenskommelse för ett längre samarbete i Jönköping.



För Nikola Pasic innebär detta en flytt närmre hemstaden Gislaved, då HV71:s arena endast ligger cirka en timmes bilfärd bort.

Behövde kasta om efter Kuokkanen och Pajuniemi

Att detta sker just nu, inför 2025/26, ska dock inte bara ligga på HV71 och Björn Liljander. Enligt Expressen handlar det nämligen om att behövt kasta om i laget för att få ihop det ekonomiska efter att både Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi återvänt.



Joona Ikonen, som tidigare har funnits på marknaden – trots att även han haft kontrakt över 2025/26, ska i och med denna rockad bli kvar i Malmö, menar Expressen. Detta efter att intresse visats från flera håll, däribland från andra SHL-klubbar.



För Nikola Pasic innebär detta troligen en större offensiv roll än han hade fått i Malmö, vilket gör att han kan bygga vidare på de åtta mål och 16 assist han bidrog med under 2024/25. Det var Pasic poängbästa säsong i SHL hittills. Totalt är han nu uppe i 185 grundseriematcher i ligan.