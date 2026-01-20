Uppgifter: AHL-backen förstärker Färjestad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Planen har hela tiden varit att stärka backsidan efter försäljningen av Ronald Knot. Nu uppger Expressen att Nick Leivermann förstärker Färjestad.

Nick Leivermann i NCAA och Univ. of Notre Dame. Foto: Erica Denhoff/Icon Sportswire.

Cam Abbott har kommit in som ersättare till Jörgen Jönsson och gett ny energi till Färjestad. Nu ser han även ut att få förstärkning på backplats inför slutspurten på grundserien.

Med hänvisning till den jakt som FBK varit på sedan försäljningen av Ronald Knot, uppger Expressen att 27-årige Nick Leivermann är på väg in.

Parterna ska vara överens och flytten från Washington Capitals AHL-lag Hershey Bears, väntas bli presenterad inom kort. För amerikanen blir detta första gången han spelar sin hockey i Europa. Detta efter en resa där han tagit sig till AHL via collegeligan NCAA.

Colorado Avalanche valde Leivermann i sjunde rundan av NHL-draften 2017, men hittills har det endast blivit 50 matcher på AHL-nivå. Noterbart är att han hittills denna säsong endast spelat totalt fem (!) matcher. Tre i AHL, men även två i ECHL.

Source: Nick Leivermann @ Elite Prospects