Hjältens ångest: ”Jag vill inte bli stämd”

Philadelphia Flyers är klara för nästa runda i Stanley Cup-slutspelet. Firandet? En klubba kastad rakt upp på läktaren av Cam York.

– Jag hoppas att alla mår bra på läktaren, säger han till media efter 1–0-segern mot Pittsburgh Penguins.

Cam York kastade upp klubban på läktaren för att fira Philadelphia Flyers avancemang.

Xfinity Mobile Arena exploderade inatt efter 77.32 spelade minuter mellan Philadelphia Flyers och Pittsburgh Penguins.

Cam York hade fått läget från blålinjen och ramen plingade till innan det vilda firandet kunde börja. York, som inte bara avgjort mötet till 1–0, utan även avgjort matchserien till 4–2, kastade klubben över plexiglaset och upp på läktaren – mitt i euforin.

När backen sedan mötte media menar han att det dröjt länge innan han fattat vad han gjort.

– Jag hoppas att alla mår bra på läktaren. Jag vill definitivt inte bli stämd. Ärligt talat, det svartnade för ögonen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var så exalterad, och bara så glad för mina lagkamrater och såklart för fansen, säger York.

Räddade 42 puckar – spikade igen

Dagens stora hjälte var dock burväktaren i andra änden.

Dan Vladař har, i stunder, varit en jätte under slutspelet, men inatt överträffade han sig själv genom med 42 räddningar. Och det mot en rasande rival som varit på väg att vända matchserien med två raka segrar. Den 28-årige tjecken står, i och med detta, på två nollor samt 93,7 i räddningsprocent över slutspelet.

Noterbart är även att assisten till detta avgörande mål kom från Matvej Mitjkov. Storlöftet som petades helt i match fem av serien.

På andra sidan av isen innebär detta att säsongen är över för Erik Karlsson, Rickard Rakell och Elmer Söderblom. Det återstår att se om de kan bli aktuella för Sam Hallams trupp till hockey-VM i Schweiz den kommande månaden.

— ESPN (@espn) April 30, 2026