Uppgifter: Blir kvar i LHC - trots allt

Magnus Johansson. Foto: Bildbyrån.

Assisterande tränare Magnus Johansson och huvudtränaren Mikael Håkanson fick inte förnyat förtroende efter en tuff säsong för Linköping HC i SHL. Redan då flaggade dock sportchefen Broc Little för att klubblegendaren Johansson skulle kunna bli kvar i klubben ändå.

– Just nu pågår det positiva diskussioner om hur vi kan ta tillvara på hans erfarenhet och kunskap i en annan del av föreningen, sade Little.

Magnus Johansson stannar i LHC

Och nu tycks man ha hittat en överenskommelse. Enligt lokaltidningen Corren blir Magnus Johansson kvar i LHC, i en roll som spelarutvecklare med fokus på individuell utveckling för pojkar och flickor. Tanken är att han ska arbeta vid sidan av Niclas Hävelid, som är ansvarig för akademin.

Förutom att ha spelat för klubben i många år, Johansson är ansedd som en av Linköpings största genom tiderna och hans tröja hänger i taket i Saab Arena, har han haft två korta inhopp i klubben. Först som assisterande GM, och förra säsongen som assisterande tränare.