Uppgifter: Mästarna nära meriterad center

Regerande mästarna Luleå har sedan SM-guldet varit aktiva med att värva spelare.

Enligt NSD:s uppgifter ska finska Heikki Liedes vara nära sitt SHL-debut.

Heikki Liedes kan komma att spela i Luleå nästa säsong. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Luleå tog sitt efterlängtade SM-guld under den gångna säsongen. Någon vila blev det dock inte då klubben direkt körde på med att värva nya spelare till den kommande säsongen. Hittills har regerande mästarna värvat fyra spelare och förlängt ett kontrakt, med Stefan Liv Memorial Trophy vinnaren Frederic Allard.



Enligt Norrländska Socialdemokraten ska Luleå nu vara nära en ytterligare värvning. Klubben ska vara inne i slutförhandlingarna med Heikki Liedes. Ifall den finska centern ansluter till Luleå blir den hans första sejour inom SHL och svensk hockey.

Bara spelat i Finland – på seniornivå

Liedes har bortsett från två säsonger i amerikanska juniorliga USHL endast spelat i Finland. I Liiga har 32-åringen dock varit väldigt framgångsrik där han under den gångna säsongen gjorde 43 poäng på 65 matcher under grundserien och slutspelet. Liedes har under sina år i Liiga även kunnat ta hem guldet vid två tillfällen.



I nuläget sitter Liedes dock på ett kontrakt med Kiekko-Espoo som sträcker sig fram till 2026. Under den gångna säsongen var centern även lagets assisterande lagkapten. Utöver NSD har däremot även finska journalisten Sasha Huttunen rapporterat om samma uppgifter på X. Det återstår att se ifall Luleå bekräftar värvningen av Liedes.