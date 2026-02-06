Uppgifter: Han lämnar SHL – för spel i Finland

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter sex raka säsonger i Rögles A-lag tar han nu steget från klubben. Enligt Expressens uppgifter lämnar Linus Sjödin Rögle för spel i finska ligan med Jukurit.

Linus Sjödin uppges vara klar för finsk fortsättning

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

Linus Sjödin gör nu sin sista säsong med Rögle, sedan väntar en fortsättning i Finland och Jukurit för forwardens del enligt uppgifter till Expressen. Den enda klubben 23-åringen har representerat är Rögle, som även är hans moderklubb. Redan som 18-åring slog han sig in i föreningens A-lag.

När Expressen frågor Sjödin om framtiden i Finland svarar han såhär:

– Det får du ta med min agent. Jag har inga kommentarer till det. Jag har fullt fokus på Rögle, och vill göra bra saker den här säsongen. Vi har höga målsättningar i den här gruppen.

”Förhoppningsvis kan vi gå hela vägen”

Han har tidigare spelat två finaler med moderklubben, där motståndet 2021 var Växjö och senast 2024 Skellefteå, där båda finalerna har slutat i förlust för ängelholmslaget. Rögle är placerade på en tredjeplats i SHL-tabellen och har goda möjligheter att slåss om en finalplats även denna säsong.

– Nu ska jag inte jinxa någonting här. Men ett SM-guld med Rögle hade varit fantastiskt. Man är uppväxt med klubben och har spelat här i hela mitt liv. Vi har varit nära två gånger, och förhoppningsvis kan vi gå hela vägen, säger Linus Sjödin till Expressen.

Under säsongen 2025/2026 har forwarden stått för 5 poäng (2+3) på 24 matcher.

Det återstår nu endast tio grundseriematcher innan slutspelet drar igång.

