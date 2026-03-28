Linus Öberg har haft tuffa säsonger i Malmö.

Nu tyder allt på att han går till en icke-namngiven klubb i Finland, enligt Expressens uppgifter.

Linus Öberg kan ha målfirat för sista gången i Malmö Arena.

Linus Öberg, 25, slog igenom i Örebro i början på 2020-talet, innan han fick chansen i Frölunda. Men där blev det inte mer lyckat än att han efter säsongsslut skrev på för Malmö inför förra året.

På två år i Malmö har de tinte alls lyft, även om han gjort fler mål denna säsong än förra. (13 jämfört med sju.)

Malmö Redhawks, som slutade åtta i serien, har dock haft nytta av forwarden mot Skellefteå AIK. Seriesegraren, som man möter nu i kvartsfinalsserien i slutspelet, har han gjort tre poäng mot på tre matcher i slutspelet men även några tidigare.

Detta i den galna 6–7 matchen i Malmö, då Öberg blev tvåmålsskytt.

