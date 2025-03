Uppgifter: Leksandsprofilen klar för SHL-konkurrent

Patrik Norén har gjort sitt – efter 542 matcher i Leksands-tröjan.

Expressen uppger att klubbprofilen är klar för en flytt till Skåne och Malmö.



Patrik Norén. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Jonas Bergqvist, Jens Nielsen, Martin Karlsson, Magnus Svensson, Niklas Eriksson och Jon Knuts. Det är den korta listan på spelare som gjort fler grundseriematcher i Leksand än Patrik Norén. Nu kommer uppgifter från Expressen som tyder på att 32-åringen inte heller kommer att kunna klättra från sin sjundeplats på listan.



Under fredagen rapporterar nämligen tidningen att backen från Säter har gjort klart med en flytt till SHL-konkurrenten, Malmö. Detta för att troligen bli en ersättare till Teemu Kivihalme. Enligt Expressen ska parterna vara överens om ett kontrakt och ett nytt äventyr utanför Dalarna för Norén.

Varit skadad sedan januari

Leksandsprofilen har tidigare representerat Almtuna, Timrå och Skellefteå, men har som sagt, spelat större delen av sin karriär i Leksand. Under 2024/25 blev det två mål över 31 matcher för den fysiske pjäsen. Detta då han dragits med en skada sedan början av januari och därmed missat Dala-klubbens tunga avslutning där man missade slutspel i den sista omgången.



– Tankarna att: ”var det sista gången man gick ut på isen här?” kom ju. Det var känslosamt och jobbigt, sade Patrik Norén nyligen till Falu-Kuriren.

– Det är tufft såklart. Leksand har betytt jävligt mycket, om inte allt. Det är här jag varit under större del av min karriär. Man har nära till känslorna när man pratar om det. Sedan är inget bestämt ännu. Men det är klart att den risken finns då saker har tagit tid under säsongen. Om Leksand inte vill lägga fram något kontrakt är inte beslutet i mina händer, fortsatte han sedan i tidningen.