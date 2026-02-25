Uppgifter: Lämnar Skellefteå – överens med ny klubb

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter en säsong i Skellefteå ser det nu ut som att Lars Bryggman återvänder till Finland igen.

Enligt uppgifter till Expressen ska forwarden vara klar för TPS Åbo till den kommande säsongen.

Skellefteås Lars Bryggman uppges vara klar för spel i Finland

Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Lars Bryggman anslöt till Skellefteå inför årets säsong efter tre raka säsonger i Liiga. Nu ser det ut som att det blir en flytt för 33-åringen till Finland – igen. Tidigare spelade Bryggman för Pelicans, nu väntar en ny klubb för honom.

Forwarden ser ut att vara klar för TPS Åbo till säsongen 2026/2027. En annan klubb som ska ha visat intresse för Bryggman är Ilves, där det endast var detaljer mellan parterna innan affären skulle bli klar, det uppger Expressen. Men nu väljer Byggman alltså TPS Åbo.

Innan en eventuell flytt kan ske ska Skellefteå gå in i ett slutspel under våren, men först ska grundserien avslutas. Skellefteå har lika många poäng som Frölunda, 94 poäng för att vara precis. Det är ynka två måls skillnad till serieledarnas fördel som petar ner Skellefteå till en andra placering.

Under säsongen i SHL har Bryggman noterats för 16 poäng (9+7) på sina 40 spelade matcher.

Source: Lars Bryggman @ Elite Prospects