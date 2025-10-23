Uppgifter: Vänder hem – klar för SHL-klubb

Klas Dahlbeck vänder hem till Sverige nästa säsong.

Enligt Sportbladet är den 34-årige backen överens med Malmö.

34-årige Klas Dahlbeck kommer att vända hem till Sverige nästa säsong efter 14 säsonger utomlands.



Enligt Sportbladet är det Malmö som vunnit dragkampen om den VM-meriterade backen inför nästa säsong.



I en tidigare intervju med tidningen bekräftade 34-åringen att han kommer att vända hem till Sverige och flytta till Skåne efter den här säsongen med Davos.



– Det är många anledningar till det. Barnen är en anledning och sedan har jag arbetat utomlands i 14 år, det är hela mitt vuxna liv och jag har börjat att längta efter något annat också, säger han till Sportbladet.

Har spelat i tre NHL-klubbar

Dahlbeck lämnade SHL och Linköping 2012 efter två säsonger som ordinarie i ligan för spel i Nordamerika och Chicago Blackhawks organsation. Där blev det totalt fyra matcher, innan han plockades upp på waivers av Arizona Coyotes våren 2013. Där blev Dahlbeck en ordinarie NHL-back innan han på nytt plockades upp på waivers, den här gången av Carolina Hurricanes hösten 2016.



Svensken spenderade två säsonger i Carolinas organisation innan han valde att lämna för spel i ryska CSKA Moskva 2018. Där blev han kvar till 2022, innan han lämnade för spel i schweiziska Davos som han tillhört sedan dess.



Den här säsongen har 34-åringen, som spelade VM med Tre Kronor 2021, producerat två poäng (1+1) på 17 matcher.

