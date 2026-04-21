Uppgifter: Silfverberg uttagen av Tre Kronor

Förra året tackade Jakob Silfverberg nej till en plats i Tre Kronor. Nu ser han ut att få en ny chans. Enligt Gefle Dagblad har forwarden en plats i truppen.

Jakob Silfverberg uppges vara uttagen till Tre Kronor

Imorgon tas Tre Kronors trupp ut till de två förbredande turneringarna inför hockey-VM i maj. Förra året avstod Jakob Silfverberg en plats i svenska landslaget. Sedan dess har 35-åringen inte blivit uttagen. Nu ser det ut som att Brynäs-forwarden får en ny chans.

Enligt uppgifter till Gefle Dagblad ska Jakob Silfverberg finnas med i laget.

I truppen kan det även finnas med en till Brynässpelare. I en tidigare intervju med GD har Axel Andersson, som gjorde debut i Tre Kronor under säsongen, berättat att han har fått intresse visat till sig och försöker att hålla sig i form.

Turneringarna som spelas inför hockey-VM kommer att spelas utan spelare från SM-lagen. Det kommer heller inte finns med några NHL-proffs i uttagningen.

Under onsdagseftermiddagen offentliggör förbundskapten Sam Hallam vilka spelare som är uttagna till truppen.