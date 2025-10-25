Uppgifter: Ihs-Wozniak kallas tillbaka – efter två matcher
Jakob Ihs-Wozniak lånades ut till Björklöven tidigare i veckan.
Nu uppger NSD att talangen kallas hem till Luleå – efter två matcher med Umeålaget.
Det går fort i hockey.
Det har forwardstalangen Jakob Ihs-Wozniak blivit varse den här veckan, då han i onsdags lånades ut från Luleå och debuterade samma dag med Björklöven i bortamatchen mot Almtuna. 18-åringen fanns även med i gårdagens bortamatch mot Troja-Ljungby – och nu ser det ut att kunna bli SHL-spel i kväll med Luleå igen.
Enligt NSD har Ihs-Wozniak kallats tillbaka av Luleå från utlåningen och ska, enligt tidningen, ha landat i Luleå under lördagsförmiddagen.
Kan gå mellan klubbarna
Tidningen rapporterar vidare att Luleå-forwarden Mathias Bromé har problem med en fot, något som dock förnekas av klubben.
Ihs-Wozniak lånades ut till Björklöven i onsdags på ett säsongslån och med planen att låta 18-åringen spendera hela säsongen med den allsvenska toppklubben, men med möjligheten gå mellan klubbarna där Luleå kan återkalla honom vid behov.
Innan utlåningen till Björklöven bokfördes Ihs-Wozniak, som draftades i andrarundan av Vegas i somras, för två mål på tolv matcher i Luleå.
Under lördagen spelar Luleå mot Frölunda, en match som har nedsläpp klockan 18:00 i Coop Norrbotten arena.
