Avgjorde – på assist från svensken: ”Grann-kopplingen”

Hampus Lindholm spelade fram David Pastrnak som avgjorde match fem till 2-1 på övertid. Nu lever Boston Bruins vidare en match till.

— Vi har bra kemi och det är riktigt kul – jag är glad att vi fick utdelning tillsammans i dag, säger den tjeckiska storstjärnan om samarbetet med svensken.

Boston blev överkörda i match fyra på hemmaplan och var tvungna att åka till Buffalo med kniven mot strupen i match fem. Då fick hemmalaget också en bra start på matchen när Rasmus Dahlin gjorde 1-0 redan efter tre minuter. Boston växte däremot in i matchen och i den andra perioden kom också utdelningen.

Det var då Elias Lindholm som skickade in 1-1.

Det blev det sista målet under ordinarie tid. För när 60 minuter var spelade stod det 1-1 på klockan. Matchen gick därmed till en förlängning. Väl där var det bortalaget som avgjorde. David Pastrnak fick en bra yta och på assist från Hampus Lindholm skickade storstjärnan in 2-1-målet som förlänger Bostons säsong.

— Vi är grannar och vi brukar alltid kalla det för ’grann-kopplingen. Det är verkligen grymt. Han har en fantastisk blick för spelet. Det känns som att så fort han har pucken och jag hittar en fri yta, så kan jag lita på att han ser mig. Vi har bra kemi och det är riktigt kul – jag är glad att vi fick utdelning tillsammans i dag, säger Pastrnak till NHL.com.

Nu väntar alltså en match sex mellan lag i Boston. Där måste Bruins vinna ännu en gång för att plocka fram en sjunde match.