Noah Östlund missade inledningen av slutspelet. I natt klev den lovande centern återigen av med en skada – där han lämnade matchen i stora smärtor.

Foto: Skärmdump & Alamy.

Buffalo Sabres missade chansen att slå in matchbollen i match fem. Boston vann på övertid efter att David Pastrnak avgjort – och nu vänder serien tillbaka till Boston igen. Där kan de tvingas klara sig utan Noah Östlund.

Centern missade en månads spel innan han gjorde comeback i match tre – och stod då omgående för två poäng. I natt lämnade han matchen i stora smärtor. Det var i sarghörnet som 22-åringen gick omkull och direkt haltade ut till omklädningsrummet.

— Det ser inte bra ut, sa tränaren Lindy Ruff efter matchen.

Noah Östlund har den här säsongen slagit sig in i NHL och noterades för 27 poäng på 60 matcher i grundserien. Det återstår nu att se omfattningen på skadan och huruvida han kan göra comeback redan i den här serien eller i en eventuell fortsättning.

