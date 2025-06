Uppgifter: HV71 värvar ny dansk stortalang

En dansk stortalang ut. En dansk stortalang in.

Efter Fisker Mølgaard-avskedet uppger danska hockeymagasinet att 18-årige William Bundgaard flyttar till HV71.

Oscar Fisker Mølgaard och sportchef Björn Liljander. Foto: Bildbyrån (montage).

Danmark ser ut att skicka ännu ett spännande löfte till Sverige.



Efter att HV71 tackat av Oscar Fisker Mølgaard, till Nordamerika och Seattle Kraken, kommer uppgifter från vårt grannland om att en ny dansk talang har valt att testa vingarna i HV71. Namnet i passet är William Bundgaard och åldern 18, men bakom sig har den unge forwarden redan 74 matcher i Danmarks högstaliga med sina 192 centimeter och 85 kg.



”Enligt Hockeymagasinets uppgifter, ska han vara på väg till Sverige. Nästa stop ska vara SHL klubben HV71, där han isåfall skulle bli lagkamrat med den danske landslagsmålvakten, Frederik Dichow”, skriver sajten hockeymagasinet under tisdagen.

Blev dansk skyttekung i U18-VM

William Bundgaard är fostrad i Rødovre och har tagit sig hela vägen upp till A-laget under de senaste säsongerna. Under 2024/25 blev det 28 matcher i högstaligan med Rødovre Mighty Bulls, samt fortsatt spel i juniorlandslagen (J18 och J20).



Under avslutningen av säsongen blev Bundgaard även Danmarks bästa målskytt och poängspelare när man säkrade uppflyttning från B-VM på U18-nivå. Det hela har gjort att han nu även nämnts på vissa listor inför NHL-draften som går av stapeln i Los Angeles i juli 2025.



Rødovre har bekräftat att William Bundgaard ska lämna, men ännu har inget officiellt presenterats kring hans framtid.

Source: William Bundgaard @ Elite Prospects