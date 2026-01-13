Uppgifter: Här spelar Alfons Freij nästa säsong

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Alfons Freij tillhör Winnipeg Jets, och har skrivit ett treårskontrakt med NHL-laget.

Men den till Timrå-inlånade backen kan bli kvar.

Det berättar JVM-hjältens agent för ST.nu.

Alfons Freij var en av Sveriges hjältar under JVM.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Alfons Freij var en frontfigur för det svenska JVM-landslag som stod för en historisk bedrift genom att vinna i Minnesota, USA.

Men den 19-årige backen har också imponerat för Timrå under sin debutsäsong i SHL, efter att tidigare ha spelat för Björklöven i Hockeyallsvenskan.

Eftersom han är inne på sitt första år på NHL-kontraktet med Winnipeg Jets, så är det NHL-klubben som avgör i grund och botten var han spelar nästa säsong.

”Trivs jättebra i Timrå”

Nu berättar backens agent för Sundsvalls Tidning att det kan bli en förlängning över nästa säsong.

– Alfons trivs jättebra i Timrå och ambitionen är att han ska fortsätta utvecklas där, säger Martin Nilsson.

Beskedet är att de ska fatta ett beslut efter säsongen.