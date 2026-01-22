Uppgifter: Finsk landslagscenter klar för SHL

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Den finske centern Matias Mäntykivi är överens med Växjö Lakers, enligt uppgifter till Expressen.

Klubben ska ha en överenskommelse med finländaren inför den kommande säsongen 2026/27.

Matias Mäntykivi Foto: Andy Devlin / BILDBYRÅN / COP 306 / AD0009

Växjö har just nu flertalet centerspelare med utgående kontrakt till kommande säsong. Nu har källor till Expressen uppgifter på att Smålandslaget förstärker centersidan. Matias Mäntykivi, 24, ska enligt uppgifter vara klar för Växjö Lakers inför nästa säsong. Finländaren tillhör just nu den finska klubben Ilves, där centern stått för 24 poäng (11+27) på 34 matcher.

Expressen meddelar att 24-åringen har skrivit på ett kontrakt med SHL-klubben sedan en tid tillbaka, där Mäntykivi förväntas få en ledande roll under säsongen 2026/27. Mäntykivi har gjort landskamper för Finland och representerat sitt land i JVM.