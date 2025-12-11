Uppgifter: Djurgårdsfloppen lämnar för kontroversiell klubb

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Valtteri Pulli har petats i ett antal raka matcher nu för Djurgården.

Enligt finska MTV är han nu klar för spel för den finska skandalklubben Jokerit till nästa säsong.

Pulli lämnar Djurgården Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0191

Fyra poäng på 14 matcher och knappt någon speltid för Djurgården. Valtteri Pulli, 24, har dessutom inte spelat på sju matcher. Nyförvärvet kom från spel i Schweiz och AHL efter att ha skrivit på ett rookiekontrakt i NHL. Nu ser det ut som att det blir ytterligare ett steg bakåt för Pulli karriären.

Den finske backen flyttar hem till den finska högstaligan nästa säsong. Jokerit är tillbaka i den finska högstaligan till nästa säsong, och då kommer Pulli att spela för klassikerklubben.

Men under de senaste tio åren har den finska storklubben inte direkt varit populär i den finska hockeyn. 2014 anslöt man till den ryska ligan KHL. Efter invasionen av Ukraina drog man sig ur ligan och 2023 fick man licens att spela i den finska andraligan igen. Till nästa säsong får man licens att återvända till den finska högstaligan enligt MTV.

De senaste åren har Jokerits återkomst till finsk hockey tagits emot av blandade reaktioner och har också bland annat väckt en del ilska.