”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Klasens återkomst innebar en petning för Daniel Brodin. Nu uppger Aftonbladet att 35-åringen lämnar Djurgården för spel i Björklöven resterade del av säsongen.

– Vi kommer ta ett beslut de närmsta dagarna, svarar Niklas Wikegård tidningen.

Daniel Brodin lämnar Djurgården för spel i Björklöven, enligt uppgifter. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Björklöven ser ut att få tillbaka Daniel Brodin i jakten på SHL.

Den rutinerade forwarden, som var på lån i Umeå-klubben under december, uppges nämligen vara på väg bort från Djurgården. Aftonbladet kommer med uppgifterna under tisdagen, och hänvisar bland annat till hur 35-åringen petades mot Malmö. Detta när Linus Klasen gjorde efterlängtad comeback och säsongsdebut.

Brodin har hoppat in och ut ur laget under säsongen, men spelades igång till slutet av december, då Djurgården tappade tre spelare under JVM. Nu är han återigen på gränsen till speltid, och uppges vara nära en överenskommelse med ”Löven”.

Wikegård om Brodin: ”Behöver spela”

Efter 2021/22, då Daniel Brodin ställde upp för Tre Kronor under OS, vände han hem till Djurgården tillsammans med Marcus Krüger. Tre år i Hockeyallsvenskan följde innan den där finalen mot AIK i våras. I DIF-färgerna ger det totalt 483 grundseriematcher över tolv år. 113 i tio slutspel.

Niklas Wikegård, sportsligt ansvar i Djurgården, svarar även Aftonbladet.

– Daniel behöver spela. Vi kommer ta ett beslut de närmsta dagarna, vi har en hel del skador på forwards och måste få vi ihop det själva i första hand, säger han till tidningen.

Brodin har varit ombytt för DIF 24 gånger denna återkomst i SHL. I Björklöven blev det sju matcher på lån.