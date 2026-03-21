Uppgifter: Då kan Anton Frondell NHL-debutera
Säsongen är över för Djurgården, men Anton Frondell kommer att fortsätta spela. Efter lördagens uttåg uppger The Athletic att JVM-hjälten kan NHL-debutera redan nästa vecka.
Chicago Blackhawks kommer att kalla tillbaka Anton Frondell från lånet i Djurgården.
Direkt efter att stockholmslagets säsong tagit slut, i åttondelen mot Malmö, är detta uppgifterna som The Athletics Scott Powers delar med sig av på X. Blackhawks-skribenten Tab Bamford förklarar sedan vidare att 18-åringens VISA-process blev klar redan vid kontraktsskrivningen i somras. Något som alltså gör det möjligt för Frondell att ansluta till NHL-laget direkt han åkt över Atlanten.
Det mesta pekar alltså på att JVM-hjälten från i vintras kommer att avsluta 2025/26 i NHL.
Tredjevalet från NHL-draften 2025 väntas åka över till Nordamerika om några dagar, och kan därefter, enligt Scott Powers, NHL-debutera redan nästa vecka.
Chicago har 13 matcher kvar att spela av grundserien, och ser troligen dessa som en möjlighet för Frondell att anpassa sig inför nästa höst. I och med att NHL-klubben ligger sist i Central Division har man inte mycket kvar att spela för under 2025/26,
DIF:s stortalang åker över efter 20 mål under SHL:s grundserie. Något som endast Daniel Sedin, Markus Näslund och Tomas Sandström lyckats med som U19-spelare i högstaligan.
Frondell won’t likely arrive for at least a few days. I expect he and Boisvert make their NHL debuts on the road next week. https://t.co/5plKCyX9Ha— Scott Powers (@ByScottPowers) March 21, 2026
