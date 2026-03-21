Uppgifter: Då kan Anton Frondell NHL-debutera

Simon Eld
Säsongen är över för Djurgården, men Anton Frondell kommer att fortsätta spela. Efter lördagens uttåg uppger The Athletic att JVM-hjälten kan NHL-debutera redan nästa vecka.

Kan Anton Frondell avsluta 2025/26-säsongen i NHL med Chicago Blackhawks? Foto: Bildbyrån/MICHAEL CAMPANELLA och AP Photo/Damian Dovarganes.

Chicago Blackhawks kommer att kalla tillbaka Anton Frondell från lånet i Djurgården.

Direkt efter att stockholmslagets säsong tagit slut, i åttondelen mot Malmö, är detta uppgifterna som The Athletics Scott Powers delar med sig av på X. Blackhawks-skribenten Tab Bamford förklarar sedan vidare att 18-åringens VISA-process blev klar redan vid kontraktsskrivningen i somras. Något som alltså gör det möjligt för Frondell att ansluta till NHL-laget direkt han åkt över Atlanten.

Det mesta pekar alltså på att JVM-hjälten från i vintras kommer att avsluta 2025/26 i NHL.

Tredjevalet från NHL-draften 2025 väntas åka över till Nordamerika om några dagar, och kan därefter, enligt Scott Powers, NHL-debutera redan nästa vecka.

Chicago har 13 matcher kvar att spela av grundserien, och ser troligen dessa som en möjlighet för Frondell att anpassa sig inför nästa höst. I och med att NHL-klubben ligger sist i Central Division har man inte mycket kvar att spela för under 2025/26,

DIF:s stortalang åker över efter 20 mål under SHL:s grundserie. Något som endast Daniel Sedin, Markus Näslund och Tomas Sandström lyckats med som U19-spelare i högstaligan.

