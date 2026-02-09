Uppgifter: ”chockflytt” för tidigare Rögle-backen
43 matcher in på sejouren i finska Vasa Sport ser Ludvig Claesson, tidigare i Rögle, ut att bli utköpt av schweiziska Davos. Det rapporterar Expressen.
”Min prio är egentligen alltid att spela i Rögle”, sade Ludvig Claesson till hockeysverige.se när han i mars 2025 öppnade upp om sin framtid. Då landade det i ett avsked, och en flytt från ”hemmaplan” i Ängelholm. Detta för att istället representera Vasa Sport.
Nu ser den 29-årige backen ut att fortsätta sitt ulandsäventyr på annat håll.
Under måndagen rapporterar Expressen en ”chockflytt” till schweiziska storklubben Davos. Ellet åtminstone att parterna är i långt gångna förhandlingar för att få igenom utköptet innan deadline för övergångar 15 februari.
– Ingenting är klart, men vi har diskussioner med Davos, bekräftar även Vasas sportchef Ari-Pekka Pajuluoma för Expressen.
Ludvig Claesson: ”Ängelholm är hemma för mig”
Claesson, med Nittorps IK som moderklubb, slog sig fram som junior i Rögle BK, och återvände sedan 2023. Det blev dock bara två nya SHL-säsonger i tröjan, innan detta första utlandsäventyr i karriären.
Som Expressen nämner finns en del av det där Rögle i Davos, då både Adam Tambellini och Simon Ryfors spelar i klubben.
– Rögle har verkligen blivit hemma för mig och Ängelholm är hemma för mig i mångt och mycket, berättade Claesson tidigare för hockeysverige.se.
Avtalet med finska Vasa Sport skrevs bara över 2025/26.
