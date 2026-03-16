Uppgifter: Abbott stannar i Färjestad – länge

Cam Abbott hyrdes in av Färjestad för resten av säsongen. Nu skriver Värmlands-Folkblad att parterna är i praktiken överens om ett treårsavtal.

Cam Abbott under ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Färjestad den 7 mars 2026 i Ängelholm.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Färjestad sparkade som bekant Jörgen Jönsson i inledningen av 2026. Rickard Wallin valde då att hyra in Cam Abbott, som tidigare varit framgångsrik som huvudtränare i Rögle. Under den nya tränaren har Färjestad höjt sig och det blev till slut en femteplats i grundserien. Inför slutspelet är de nu också ett av seriens mest formstarka lag.

Nu uppges det också bli en fortsättning för kanadensaren i klubben.

Båda parterna har varit tydliga med att det kan bli ett längre avtal. Och nu uppges de också vara överens. Enligt VF-sporten är det bara detaljer som återstår innan ett längre kontrakt, på tre år, är påskrivet.

42-åringen var mellan november 2017 och december 2023 huvudtränare för Rögle i SHL. Där tog han bland annat klubben till en SM-final. Det blev sedan en och en halv säsong i Carolina Hurricanes organisation som huvudtränare för deras AHL-lag, Chicago Wolves.

Efter att ha fått sparken därifrån den tolfte december skrev han alltså på för Färjestad en månad senare.

Nu väntar en kvartsfinalserie mot Cam Abbotts gamla klubb Rögle som inleds nästa vecka.

Source: Färjestad BK @ Elite Prospects