Emil Pettersson har gjort sin sista match för Timrå IK. Det ser nämligen ut som att forwarden flyttar till Schweiz, enligt Expressens uppgifter är han nu klar för Langnau.

Emil Pettersson lämnar Timrå – klar för fortsättning i Schweiz.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån

En bit in på februari avslöjade Expressen att Emil Pettersson ryktades till den schweiziska klubben Langnau, nu är affären klar.

Enligt tidningens nya uppgifter bryter Pettersson nu sitt avtal med Timrå genom att utnyttja sin klausul. Istället kommer forwarden att fortsätta karriären tillsammans med Jonathan Dahlén i Langnau.

Eftersom att Timrå slutade säsongen på en tolfteplats innebär det att säsongen är slut för deras del. Det innebär också att Emil Pettersson har gjort sitt för klubben.

32-åringen blev Timrås näst bäste poängplockare under säsongen. Med sina 46 poäng (15+31) slutade han bakom lagkamraten Dahlén i den interna poängligan. Duon stod tillsammans för 45 av lagets 127 mål. Flytten innebär ett tungt tapp för Timrå, samtidigt frigör klubben två av sina högsta löner.

Source: Emil Pettersson @ Elite Prospects