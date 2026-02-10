Uppgifter: Brynäs-floppen klar för ny svensk klubb

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Collin Delia, 31, bröt med Brynäs på måndagen.

Beskedet kom mitt i en för honom själv riktigt tung säsong.

Nu rapporterar Barometern att han är överens med Kalmar.

Collin Delia till Kalmar? Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0076

Collin Delia anslöt i somras för att bredda målvaktsuppsättningen, med en då skadad Erik Källgren och en ung Damian Clara. Men satsningen visade sig bli misslyckad för Brynäs. Den tidigare NHL– och AHL-målvakten spelade bara sex matcher och släppte in nästan fyra mål per match i snitt.

På måndagen stod det klart att han bryter med Brynäs, som just nu är inne i en riktigt stark trend. Bara en dag senare uppger Barometern och Expressen att han är överens med en ny klubb i Sverige, nämligen den småländska succéklubben Kalmar. Enligt tidningens uppgifter ska han vara klar för resten av säsongen, och kommer gå bredvid Jacob Crespin in i slutspelet.

Kalmar har vunnit fyra raka matcher och leder Hockeyallsvenskan på 99 poäng. Med en match mindre spelad ligger Björklöven dock bara en poäng bakom i tabellen.