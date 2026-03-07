Uppgifter: Brendan Shinnimin jagas av finska klubbar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brendan Shinnimin återvände till Luleå den här säsongen på ett ettårskontrakt. Nu är frågan vad som händer med profilen nästa säsong – där han nu uppges ha erbjudanden från Finland.

Brendan Shinnimin har intresse från Finland.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Luleå och Brendan Shinnimin har jobbat ihop i fem säsonger nu och kanadensaren har under sina år i ligan varit en av SHL:s mest omskrivna spelare. Samtidigt har han varit en nyckelspelare för sitt lag. När Luleå vann SM-guld förra året stod han för tolv poäng på 17 matcher i slutspelet.

Tre år i rad har han också gjort över 30 poäng i grundserien.

35 år gammal skrev han ett år med Luleå när han återvände till klubben en bit in i säsongen. Det återstår nu att se vad framtiden har att erbjuda, men klart är att det kommer finnas erbjudanden för forwarden. Den finska journalisten Sasha Huttunen skriver på plattformen X att veteranen har erbjudanden från Finland.

Brendan Shinnimin kan stanna i Luleå

Det ska enligt uppgifter finnas flera klubbar som är intresserade av hans tjänster. Samtidigt är inte ett mindre kontrakt i Luleå otänkbart, skriver Huttunen.

Den här säsongen har Brendan Shinnimin gjort elva poäng på 30 matcher i SHL. Det återstår nu att se om han och Luleå kan upprepa fjolårets magiska vår, och vad som händer efter säsongen är slut.

