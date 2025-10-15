Uppgifter: Backkuggen förlänger med SHL-klubben

Tuff säsongsinledning för Örebro Hockey.

Nu har klubben dock något att glädjas åt – för enligt Aftonbladet är Linus Arnesson klar för en förlängning.

Linus Arnesson blir kvar i Örebro enligt Aftonbladets uppgifter. Foto: Bildbyrån

Linus Arnesson har inlett säsongen positivt i Örebro och har loggat mycket istid i Niklas Erikssons lag. Trots att laget totalt sett fått en tuff inledning ser man dock ut att få på plats två riktigt viktiga backpjäser även efter säsongen som pågår. För några veckor sedan uppgav Aftonbladet att viktige powerplay-backen David Quenneville och Örebro är överens om ett nytt kontrakt.

På onsdagen skriver samma tidning att så är fallet även med stockholmaren Linus Arnesson. Därmed ser det inte ut att bli en återkomst till Djurgården, där han fostrades in i junior- och seniorhockey och dessutom spelade en säsong med i Hockeyallsvenskan 2022/23.

Så långt är kontraktet

Ett tvåårskontrakt ska enligt tidningen uppgifter vara klart, ett sådant han också skrev på 2024 när han förlängde den gången med Örebro Hockey.

Under säsongsinledningen snittar han över 20 minuters speltid per match och har stått för tre assister. Laget ligger på en 13:e plats, det vill säga kvalplats, i SHL.