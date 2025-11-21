Uppgifter: På väg bort från Djurgården

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Arvid Costmar är på väg bort från Djurgården, enligt Expressen.

Tidningen rapporterar att centern är överens med Södertälje och nu inväntar SHL-klubbens beslut.

Arvid Costmar.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Arvid Costmars tid som Djurgårdsspelare ser ut att närma sig sitt slut.

Efter en höst med begränsad istid rapporterar Expressen nu att forwarden är överens kring de personliga villkoren i ett kontrakt med Södertälje. Beslutet ska nu ligga hos Djurgården och enligt tidningen ska SHL-klubben vara beredda att släppa honom på en permanent övergång till den allsvenska krisklubben.

Mycket istid i Södertälje

Costmar lånades ut till Södertälje i två matcher under förra veckan, där han snittade över 23 minuters istid per match jämfört med de dryga nio minuter han snittat på åtta matcher med Djurgården den här säsongen.

Den JVM-meriterade centern spenderade fjolårssäsongen i Hockeyallsvenskan med Djurgården, där han stod för 29 poäng (11+18) på 41 grundseriematcher samt fyra poäng (2+2) på tolv slutspelsmatcher när huvudstadsklubben tog sig tillbaka till SHL.

Costmars kontarkt med Djurgården löper ut efter den här säsongen.

Source: Arvid Costmar @ Elite Prospects