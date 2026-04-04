Uppgifter: Helt klar som ny huvudtränare

23 mars sades han vara huvudspåret för LHC. Nu avslöjar Expressen att Ante Karlsson är helt klar för en återkomst i SHL-klubben.

”Vissa detaljer” behövde fortfarande lösa sig när Expressen, i början av förra veckan, skrev att Ante Karlsson var Linköpings huvudspår i tränarjakten. Detta när Mikael ”Musse” Håkanson inte väntas bli kvar i rollen, och Magnus Johansson försvinner som assisterande tränare.

Nu har dessa detaljer löst sig och tidningen delger uppgifter om att Tappara-tränaren är helt klar.

Den nu 56-årige tränaren skulle därmed återvända till LHC efter att han under 2024/25 hoppade in i december. Då som ersättare till sparkade Klas Östman. Den här säsongen har han varit assisterande tränare till Rikard Grönborg i finska Liiga. Där återstår dock ett gäng matcher då man just nu möter HPK i en kvartsfinalserie.

Expressen skriver även att Karlsson håller på att sätta ihop sin stab i detta nu, och att Mattias Zackrisson väntas bli kvar. Det återstår att se om Mikael Håkanson erbjuds stanna som den andra kollegan i SHL-båset.

”Ante” Karlsson har en mångårig bakgrund som tränare på hög nivå i Sverige. Förutom den korta perioden som head coach i Linköping har han haft huvudansvaret i Södertälje och framför allt i Timrå. Han har också varit assisterande tränare i de klubbarna samt Färjestad.