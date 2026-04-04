Prenumerera

Logga in

Uppgifter: Helt klar som ny huvudtränare

Author image
Simon Eld
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

23 mars sades han vara huvudspåret för LHC. Nu avslöjar Expressen att Ante Karlsson är helt klar för en återkomst i SHL-klubben.

Ante Karlsson är klar för ett nytt jobb i SHL och LHC. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

”Vissa detaljer” behövde fortfarande lösa sig när Expressen, i början av förra veckan, skrev att Ante Karlsson var Linköpings huvudspår i tränarjakten. Detta när Mikael ”Musse” Håkanson inte väntas bli kvar i rollen, och Magnus Johansson försvinner som assisterande tränare.

Nu har dessa detaljer löst sig och tidningen delger uppgifter om att Tappara-tränaren är helt klar.

Den nu 56-årige tränaren skulle därmed återvända till LHC efter att han under 2024/25 hoppade in i december. Då som ersättare till sparkade Klas Östman. Den här säsongen har han varit assisterande tränare till Rikard Grönborg i finska Liiga. Där återstår dock ett gäng matcher då man just nu möter HPK i en kvartsfinalserie.

Expressen skriver även att Karlsson håller på att sätta ihop sin stab i detta nu, och att Mattias Zackrisson väntas bli kvar. Det återstår att se om Mikael Håkanson erbjuds stanna som den andra kollegan i SHL-båset.

”Ante” Karlsson har en mångårig bakgrund som tränare på hög nivå i Sverige. Förutom den korta perioden som head coach i Linköping har han haft huvudansvaret i Södertälje och framför allt i Timrå. Han har också varit assisterande tränare i de klubbarna samt Färjestad.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

