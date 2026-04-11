Uppgifter: Han tar över Linköping

Andreas Hägglund har gjort tio säsonger i Mora. Nu uppger Expressen att 40-åringen tar över som general manager i Linköping.

Foto: Bildbyrån

Linköping har hittat sin general manager. Expressen skriver nu att det blir Andreas Hägglund som tar över klubben. 40-åringen har gjort tio raka säsonger i Mora där han började som U16-tränare för att sedan ta större och större ansvar i föreningen. Efter att varit ungdomsansvarig i ett par säsonger tog han sedan över som sportchef 2021.

Efter att ha haft den rollen i fem år ser det nu ut som att han lämnar klubben.

Under tiden som sportchef i Mora har han varit hyllad för sina värvningar, där det har hittats flera fynd. Under de fem åren har det blivit två semifinaler, två kvartsfinaler och nu senast en åttondelsfinal.

Linköping har redan tillsatt Broc Little som sportchef. Nu får de även in Andreas Hägglund som uppges ska ta ett större övergripande ansvar i föreningen. Linköping sparkade under den här säsongen sportchef Peter Jakobsson samtidigt som Tony Mårtensson då valde att lämna sin post som assisterande sportchef.

Nu ser de ut att ha spikat nästa års sportchefsduo.

Vem som tar över i Mora är i skrivande stund oklart.

Source: Andreas Hägglund @ Elite Prospects