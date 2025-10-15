Jakob Ihs-Wozniak gör sin första seniorsäsong och har än så länge tagit plats i Luleås fjärdekedja. Det skulle dock Brendan Shinnimins återkomst kunna påverka och enligt uppgifter till NSD är flera Hockeyallsvenska klubbar intresserade av den 18-åriga forwarden.

– Just nu är det inget vi funderar på, säger Luleås assisterande sportchef Ulf Engman.

Hockeyallsvenska klubbar ska ha fått upp ögonen för Jakob Ihs-Wozniak. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

18-åriga Jakob Ihs-Wozniak har tagit plats i Luleås fjärdekedja under säsongen och producerat två poäng (2+0) på de första elva matcherna. En av Luleås stora stjärnor Brendan Shinnimin är på väg tillbaka till klubben efter en kortare sejour i den slovakiska högstaligan, vilket eventuellt skulle göra att Ihs-Wozniak blir trettonde forward.

Detta har gjort att de Hockeyallsvenska klubbarna fått upp ögonen för 18-åringen, och enligt uppgifter till NSD ska intresset vara stort för Luleåprodukten. En utlåning ska dock inte vara aktuell i nuläget enligt klubbens assisterande sportchef Ulf Engman.

– Vi har bara tretton forwards. Så det är inte aktuellt med någon utlåning. Han har ju också fått speltid i de flesta av matcherna, säger Ulf Engman.

Brendan Shinnimins kan dock förändra situationen.

– Det får vi se då. Det beror på hur skadeläget ser ut, men också hur laget går. Fast just nu är det inget vi funderar på.

Source: Jakob Ihs-Wozniak @ Elite Prospects