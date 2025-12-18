Underläge med 0–2 – då presenteras stora nyheten

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå fick en rejält tung start på matchen mot Skellefteå.

Men trots ett tidigt 0–2 underläge kunde klubben bjuda på en glad nyhet.

Backkuggen Didrik Strömberg förlänger med två år.

Didrik Strömberg stannar i Timrå.

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN / COP 108 / PO0177

Timrå fick en tung start på mötet med Skellefteå. Topplaget satte både 1–0 och 2–0 på bortais redan efter nio minuter. Som vanligt satte Oscar Lindberg sin chans i powerplay, och sedan stod Oliver Okuliar för tvåan. Jonathan Pudas låg bakom båda målen.

Sedan kom ett powerbreak – som Timrå verkligen behövde.

20 spelare klara inför nästa säsong

Men lite oväntat valde man där att presentera en förlängning för backkuggen Didrik Strömberg, som stannar i ytterligare två år i Timrå.

Nu har Timrå 20 spelare på kontrakt och den stora frågan blir nu hur man ersätter forwardsstjärnan Jonathan Dahlén som lämnar för spel i Schweiz nästa år.

Matchen pågår..

Source: Didrik Strömberg @ Elite Prospects