Klart: Stannar i Luleå

Sedan säsongen 2011/2012 har Ulf Engman varit en del av Luleå Hockey. Han har sedan 2017/2018 varit vice General Manager, nu får Engman fortsatt förtroende i organisationen.

– Det känns fortsatt väldigt inspirerande att få jobba vidare för att skapa nya framgångar för Vårat Gäng, säger han på lagets sajt.

Ulf Engman blir Luleå trogen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Som vice General Manager har Engman bland annat hjälpt sitt Luleå med lagbygget, som i våras lyckades ta guld.

– Det känns jättebra att föreningen visat att man har ett stort förtroende för mig genom att jag har blivit erbjuden det här avtalet. Jag trivs väldigt bra med att jobba inom föreningen och tillsammans med övriga i den sportsliga organisationen och i föreningen, säger Ulf Engman på lagets hemsida.

Skriver tillsvidareavtal

Stefan Enbom, som är VD i Luleå, meddelar på hemsidan att Ulf har skrivit ett tillsvidare avtal.

– Det känns riktigt bra att vi har skrivit ett nytt avtal med Ulf Engman, då han har en väldigt viktig roll i vår sportsliga organisation. Han bidrar med både kompetens och kontinuitet och bär tydligt föreningens identitet, säger Enbom.

Source: Luleå HF @ Elite Prospects