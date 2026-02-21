”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tyler Vesel är inne på sin tredje säsong i Brynäströjan. Nu är frågan om det också blir den sista för amerikanen. Själv önskar han att få stanna.

– Det är en grym klubb och jag gillar det här, säger han till hockeysverige.se.

Tyler Vesel gör sin tredje säsong i Brynäs. Det kan bli hans sista. Foto: Bildbyrån.

Tyler Vesel var en av många nya spelare som kom till Brynäs i samband med degraderingen till HockeyAllsvenskan. Väl i allsvenskan var han en av lagets ledande spelare, men sedan uppflyttningen till SHL har han tagit en roll längre ner i hierarkin. Den här säsongen har han dessutom skolats om till back.

Redan efter förra säsongen var det osäkert om amerikanen skulle bli kvar i Brynäs, men i maj kom sedan beskedet att han fått ett nytt ettårskontrakt. Nu är framtiden återigen oviss för 31-åringen, berättar han för hockeysverige.se.

– Jag kan inte säga så mycket om min framtid. Vi får se vad som händer. Men det är samma sak varje år för mig, att jag måste vänta och se, säger han efter 5-2-segern mot Djurgården.

Är det tufft att alltid behöva vänta?

– Ja, det är tufft. Jag skulle vilja ha lite mer stabilitet nu. Jag har skaffat familj och vi vet inte var vi hamnar nästa säsong, så det är svårt att planera. Men jag måste lita på processen och att allt blir bra till slut.

Själv hymlar han inte om att han vill stanna i Gävle.

– Ja, det är klart jag vill det.

Är det ditt förstaval?

– Ja, det är en grym klubb och vi gillar det här. Det har varit mitt hem i tre år. Men vi får se hur de tänker.

Har du pratat framtid med klubben?

– Nej, inte jag personligen. Men det är det vi har agenter till. De har pratat lite och diskuterat framtiden, men det är en långsam process.

Tyler Vesel är inne på sin sjunde (!) säsong i Sverige.

Foto: Bildbyrån.

Tyler Vesel om positionsbytet

Det har annars varit en speciell säsong för Tyler Vesel. Han inledde, förstås, som center och forward men efter att ha haft en period där han hade svårt att ta plats på tolv forwards skickades han ner som back under en period där Brynäs hade mycket skador. Och där har Minnesotasonen imponerat stort.

– Det har varit ganska svårt att hoppa mellan positionerna. Man måste verkligen komma påminna sig själv att: ”Okej, nu spelar jag back”. Jag måste verkligen tänka till så jag är positionerad rätt på isen, berättar Vesel.

– Men jag måste säga att laget har gjort det bra och verkligen hjälpt mig, vilket gjort att jag känt mig bekväm var jag än spelat. Jag hoppas jag kan fortsätta spela bra framöver.

Har omställningen från center till back ändå varit lättare än du trodde det skulle vara?

– Ja, i egen zon är det ganska enkelt. Man positionerar sig hyfsat likadant. Så då är det nog definitivt enklare att göra den omställningen jag gjort nu, än den omvända.

Amerikanen har gått från att ofta spela mellan fem och tio minuter per match till att nu ofta spela omkring 20 minuter per match.

Har det varit tufft fysiskt att speltiden gått upp så mycket, jämfört med vad du är van vid?

– Nja, inte direkt. Det är klart att man vissa matcher kan känna sig lite sliten och märka att man spelat 20 minuter. Men vi spelar på ett sätt som lag som gör att jag kan känna mig ganska fräsch varje gång jag är på isen. Jag har inte haft några problem med att få spela mer.

Tyler Vesel.

Foto: Bildbyrån.

Men att skola om sig på heltid, vid 31 års ålder, är inte aktuellt.

– Nej, jag är center i hjärtat. Det är där jag vill spela, säger han och fortsätter:

– Det har varit en speciell situation för oss som lag och för mig, som gjort att jag blivit back, men det är ingen permanent grej tror jag. Det är nog lite för sent i min karriär för att byta position. Men man vet aldrig, säger han med ett leende.

Vesel om tuffa säsongsstarten

Tyler Vesel är annars självkritisk när han pratar om sin säsong innan positionsbytet. Han upplever inte att han höll samma nivå som under förra säsongens SHL-comeback.

– Ska jag vara ärlig så gjorde jag liksom ingenting speciellt. Det var bara okej. Genomsnittligt. Förra säsongen så tycker jag att jag och Greg (Scott) och vem vi än spelade med verkligen försökte pusha och sätta ”pacen” för de övriga. Vi gjorde allt vi kunde i vår roll. Den här säsongen var jag inte riktigt där i början.

Var det tufft att inte vara helt given i laget?

– Vi hade en full trupp och många spelare som förtjänade istiden de fick – och det här är en lagsport. Men det är klart det var tufft att sitta i baksätet.

– Samtidigt visste jag att saker kan förändras snabbt. Jag försökte hålla mig positiv – och nu är vi här. Nu känner jag mig bekväm och har självförtroende i mitt spel. Det kanske var tur i oturen för mig att det blev som det blev.

Samtidigt hade Brynäs som lag också stora problem. Det favorittippade laget höll länge till i den absoluta botten av tabellen, farligt nära kvalstrecket.

– Det kommer alltid en liten stress när man inte vinner matcher. Speciellt efter förra säsongen. Vi förväntade oss att vi skulle tillhöra toppen. Så det är klart det var frustrerande när vi såg var vi låg i tabellen. Samtidigt visste vi vad vi hade i det där omklädningsrummet, och nu har det börjat fungera för oss. Man ser vad det här laget är kapabelt att göra.

Tyler Vesel.

Foto: Bildbyrån.

Nyckelmatch för Brynäs mot Luleå

Idag väntar Luleå, som just nu ligger sexa. Men vinner Brynäs dagens match efter ordinarie tid är de uppe på topp-sex med bara sju matcher kvar att spela.

– Vi förväntade oss att vara här. Det var ett mål vi hade, att komma topp-sex. Men vi har också försökt att inte tänka för mycket på resultaten och tabellen, utan på hur vi spelar. Vi vet att om vi gör rätt saker kommer resultaten komma, och det har vi gjort de senaste två, tre månaderna. Det ser vi i tabellen nu också.

– Vi vet att matchen mot Luleå är viktig. För oss handlar det bara om att fortsätta spela som vi gjort.

Med Nicklas Bäckström på skadelistan, och med Michal Kempný aktuell för spel efter OS, är det oklart om vi får se Tyler Vesel som center eller back mot Luleå. Men en sak slår han fast: Skriver han på ett nytt kontrakt med Brynäs är det som center – inte som back.

– Haha, ja det tror jag nog. Jag kan finnas där som en ”backup-back”. Just in case, avslutar han med ett skratt.