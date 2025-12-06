”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det blev blandade känslor för Djurgårdens JVM-trio ett dygn efter uttagningen. Victor Eklund klev av, medan Anton Frondell och Viggo Björck blev hjältar.

– Vi var säkra på att han skulle sätta den, klockrent, där ovanför benskyddet och stolpen in, säger Frondell om Björcks straffavgörande.

Viggo Björck och Anton Frondell. Foto: Bildbyrån och hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev en kväll med blandade känslor för den nyligen JVM-uttagna DIF-trion när Timrå kom på besök under lördagen.

Viggo Björck klev fram som stor hjälte i straffläggningen och Anton Frondell hittade ytterligare form genom ett nytt mål inför turneringen, men tidigt i den första perioden klev Victor Eklund av efter en smäll mot byxan.

– Det tar på ett väldigt dåligt ställe, sade Niklas Kronwall i TV4:s sändning.

Eklund låg sedan dubbelvikt i DIF-båset under flera minuter i den första perioden, innan han lämnade för omklädningsrummet. Det var även det sista publiken fick se av Eklund för kvällen. ”Han har inte återkommit till spel”, hördes i TV4 vid starten av andra. En dryg minuts spel var allt han hann med.

– Jag har faktiskt inte pratat med honom. Jag såg honom där uppe och han såg ändå glad ut. Han fick någon slashing någonstans där man inte har skydd antar jag, säger Frondell till hockeysverige.se efter 3–2-matchen på Hovet.

