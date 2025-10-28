Backen säkrade ny Timrå-seger mot Färjestad

Timrå IK segrade – 2–1 mot Färjestad

Linus Nässén avgjorde för Timrå IK

Timrå IK:s sjunde seger för säsongen

Timrå IK vann borta mot Färjestad i SHL med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Timrå IK avgjorde.

Malmö nästa för Timrå IK

Första perioden var jämn. Färjestad inledde bäst och tog ledningen genom Per Åslund efter 4.04, men Timrå IK kvitterade genom Jonathan Dahlén bara tre minuter senare.

Andra perioden blev mållös. 13.35 in i tredje perioden nätade Timrå IK:s Linus Nässén framspelad av Anton Wedin och Sebastian Hartmann och avgjorde matchen. Nässén fullbordade därmed lagets vändning.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Färjestad med 13–11 och Timrå IK med 9–10 i målskillnad. Det här var Färjestads fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Timrå IK:s åttonde uddamålsseger.

Det här betyder att Färjestad nu ligger på sjunde plats i tabellen och Timrå IK är på sjätte plats.

Torsdag 30 oktober 19.00 möter Färjestad Leksand hemma i Löfbergs Arena medan Timrå IK spelar borta mot Malmö.

Färjestad–Timrå IK 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (4.04) Per Åslund (Linus Johansson, Luke Philp), 1–1 (7.19) Jonathan Dahlén (Eddie Genborg, Albin Sundin).

Tredje perioden: 1–2 (53.35) Linus Nässén (Anton Wedin, Sebastian Hartmann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

Timrå IK: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Leksands IF, hemma, 30 oktober

Timrå IK: IF Malmö Redhawks, borta, 30 oktober