Tre poäng för Örebro Hockey borta mot Timrå IK
Följ HockeySverige på
Google news
"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
- Örebro Hockey vann med 3–1 mot Timrå IK
- Linus Arnesson matchvinnare för Örebro Hockey
- Eddie Genborg målskytt för Timrå IK
Örebro Hockey besegrade Timrå IK på bortaplan i lördagens möte i SHL. 1–3 (0–1, 0–1, 1–1) slutade matchen.
Timrå IK–Örebro Hockey – mål för mål
Egor Polin gav gästerna Örebro Hockey ledningen efter 16.45 assisterad av Noah Steen och Milton Oscarson. Efter 14.34 i andra perioden nätade Linus Arnesson framspelad av David Quenneville och Egor Polin och gjorde 0–2. Örebro Hockey ökade ledningen till 0–3 genom Glenn Gustafsson med 2.48 kvar i perioden i tredje perioden.
Timrå IK reducerade dock till 1–3 genom Eddie Genborg när bara två minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.
På tisdag 28 oktober 19.00 spelar Timrå IK borta mot Färjestad och Örebro Hockey hemma mot Brynäs.
Timrå IK–Örebro Hockey 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)
SHL, SCA Arena
Första perioden: 0–1 (16.45) Egor Polin (Noah Steen, Milton Oscarson).
Andra perioden: 0–2 (34.34) Linus Arnesson (David Quenneville, Egor Polin).
Tredje perioden: 0–3 (57.12) Glenn Gustafsson (Christopher Mastomäki), 1–3 (58.43) Eddie Genborg (Linus Nässén, Jonathan Dahlén).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Timrå IK: 3-0-2
Örebro Hockey: 3-0-2
Nästa match:
Timrå IK: Färjestads BK, borta, 28 oktober
Örebro Hockey: Brynäs IF, hemma, 28 oktober
Den här artikeln handlar om: