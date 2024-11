Anmäls efter matchstraffet – riskerar avstängning

Tre spelare fick matchstraff i gårdagens SHL-omgång – men bara en av dem anmäls.

Det är HV71:s Tommi Tikka som riskerar avstängning efter sin tackling på Rickard Hugg i går.

Tommi Tikka riskerar ytterligare påföljd för denna tackling. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I lördagens SHL-matcher så delades det ut tre matchstraff på tre olika arenor.

Pontus Andreasson i Luleå visades ut för “kicking” efter att ha sparkat mot Brynäsmålvakten Erik Källgren. HV71:s Tommi Tikka fick matchstraff för en “boarding” på Rickard Hugg i matchen mot Skellefteå. Och FBK-veteranen Per Åslund tvingades lämna isen efter en crosschecking i ansiktet på Örebros Linus Arnesson.

Men på söndagsmorgonen så meddelar SHL att bara en av dem anmäls till disciplinnämnden. Tommi Tikka riskerar ytterligare straff efter vidare granskning från “Players Safety Group” medan Pontus Andreasson och Per Åslund frias och klarar sig från vidare bestraffning.

Tommi Tikka anmäls till disciplinnämnden

Det var i första perioden av matchen mellan Skellefteå och HV71 som Tikka delade ut en hård tackling på Rickard Hugg. Tikka åkte in med hög fart och tacklade Hugg som åkte in med huvudet först in i sargen. Skellefteå-forwarden kunde dock fullfölja matchen medan Tikka fick lämna isen och gå till en tidig dusch för tacklingen.

Nu ska tacklingen också granskas av disciplinnämnden efter anmälan.

“Tikka spelar ner pucken från mittzonen och åker på eget nerlägg. Tikka kommer med hög fart ner till kortsargen där han tacklar Hugg med kraft in i sargen. Hugg har ingen möjlighet att skydda sig mot den farten och kraften i tacklingen”, står det i anmälan.

Tidig dusch för HV:s Tommi Tikka efter den här tacklingen på Rickard Hugg. Matchstraff för boarding ❌ pic.twitter.com/V5zfTitl5s November 16, 2024

Ett beslut huruvida Tikka stängs av eller inte kommer att komma senare under söndagen.