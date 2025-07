Svaret – efter uppgifterna: ”Det händer”

Kan Rasmus Andersson bli kvar i Calgary Flames trots allt?

Klubbens GM, Craig Conroy, svarar efter uppgifterna kring Vegas Golden Knights.

– Allt är bara spekulationer, säger han, enligt Flames-reportern, Wes Gilbertson.

Rasmus Andersson och Craig Conroy. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter uppgifter om att Vegas Golden Knights försökt trejda till sig Rasmus Andersson kommer nu en ny vändning i sommarens följetong.



VM-kaptenen, som har förekommit allt oftare i trejdsnacket i NHL, har under de senaste veckorna sagts vara ”redo för något nytt”, men ännu har inget blivit av. Detta samtidigt som ett år återstår på avtalet i Calgary Flames.



Svensken har, hittills, spenderat hela sin NHL-karriär i klubben, men uppgavs vara på väg till Vegas under förra veckan. Något som då föll igenom. Därefter menade Pierre LeBrun på The Athletic att just Golden Knights är den enda klubben som svensken kan tänka sig att göra en så kallad sign-and-trade till.



Nu svarar Anderssons nuvarande GM, Craig Conroy, på det sistnämnda uttalandet.



– Just nu är han helt okej med att spela för Calgary Flames. Det var det senaste samtalet. Han har alltid sagt det, han är en ”Flame”. När han kommer tillbaka i september kommer han säga samma sak till er — ’Jag älskar att vara här, jag är en Calgary Flame.

– Allt är bara spekulationer. Och hörni, alla har ett jobb, alla måste göra det, men tills något verkligen är klart, är ingenting klart. Vi har sett spelare som ni trodde inte skulle skriva på nytt kontrakt med sitt lag, som gjorde det ändå. Det händer.

”Undrar om de bästa är att behålla honom”

Trots att Vegas och Calgary fortsatt ser ut att vara i diskussioner öppnar detta dörren för att Andersson ändå blir kvar i sin nuvarande klubb. Det hela kan dock ändras snabbt om Vegas erbjuder ett tillräckligt bra paket, något de, enligt uppgifter, hittills inte har gjort.



Calgary uppges även leta efter en toppback under free agency, vilket möjligen skulle göra att diskussionerna tar fart på riktigt.



– Jag undrar om det bästa draget här, om man inte får exakt det man är ute efter, helt enkelt är att behålla honom, har Frank Seravelli tidigare sagt i DailyFaceoff Live.

– Trejda honom vid deadline. Jag tror inte att hans värde för Calgary Flames är högre nu än vad det skulle kunna vara om han får en stark start på säsongen. Han är en kille man vill ha när det bränner till i slutspelet. En right-skjutande back, stabil – eller åtminstone kapabel att vara stabil – och en back som kan göra tvåsiffrigt i mål.



Ottawa Senators, Columbus Blue Jackets och Los Angeles Kings har även uppgets vara intresserade, men de lagen ska ha fått ett nej.



Rasmus Andersson fick en fin start på den gångna säsongen, men spelade sedan skadad under slutfasen av NHL, samt under hockey-VM med Sverige. Kontraktet, med blygsamma 4,55 miljoner dollar per år, går ut 2026, och det har pratats om att svensken kan dubblera sin lön på den öppna marknaden.