Stjärnan återvänder till Brynäs: ”En av ligans bästa”

När hon lämnade Brynäs för ett år sedan var hon en av SDHL:s främsta målvakter.

Nu meddelar Gävle-klubben att Klára Peslarová är tillbaka efter ett år i nordamerikanska proffsligan PWHL.

”Klára har varit en av ligans bästa målvakter sedan hennes ankomst till SDE”, skriver Brynäs

Klára Peslarová i Brynäs. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

”Hon är en målvakt av högsta klass i Europa och det tillsammans med Ena kommer göra oss starka längst bak i banan. Hon kommer att bidra med rutin och erfarenhet i gruppen och jag vet att det är med stolthet hon tar på sig Brynäströjan igen”



Så låter det under onsdagsförmiddagen när Brynäs sportchef Erika Grahm kommer med glädjande nyheter kring SDHL-lagets målvaktssida till 2025/26. Klára Peslarová, som lämnade för spel i PWHL för ett år sedan, är nämligen tillbaka i klubben.



– Det känns otroligt bra att återvända till Brynäs efter ett år på annat håll. Det här laget, den här tröjan och gemenskapen betyder väldigt mycket för mig. Jag är så tacksam för att min hockeyresa tar mig hit igen, säger Peslarová själv och fortsätter:

– Jag kan inte vänta med att sätta igång arbetet och jag kommer ge allt för klubbmärket och mina lagkamrater. Tillsammans ska vi bli framgångsrika.

Spelade endast fyra matcher

Avtalet är skrivet över två år och gör därmed att en av SDHL:s främsta målvakter är tillbaka till 2027.



Detta epitet gjorde sig tjecken förtjänt av under sina åtta tidigare säsonger i den svenska ligan, varav den första gjordes redan 2015/16 med SDE. Ytterligare ett år i stockholmsklubben följde innan en kort återkomst i Tjeckien pausade SDHL-äventyret. Därifrån spelade Peslarová i MoDo under fyra raka säsonger, innan Brynäs plockade upp stjärnan.



Utöver sin långa erfarenhet av spel i Sverige har Peslarová även gjort sju (!) VM med Tjeckien, varav ett slutet med brons. Under det senaste mästerskapet togs även 28-åringen ut i All Star-laget efter 91,4 procent räddade puckar. Detta trots att hon under säsongen endast fick spela fyra matcher i PWHL med Boston Fleet.