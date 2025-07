Svenske centern lämnar Finland: ”Av en slump”

Axel Holmström har gjort sitt klubbval efter tiden i finska Sport.

Den tidigare SHL-centern skriver på för tjeckiska HC Litvínov till 2025/26.

– Jag började följa Litvínov lite av en slump, berättar svensken.

Axel Holmström i HV71 2021. Foto: Bildbyrån/Jona Ljungdahl.

Redan i januari uppgav Norrbottens-Kuriren att det fanns utländskt intresse för Axel Holmström. 29-åringen från Arvidsjaur berättade att ”det var dags att gå vidare”, och agenten Martin Nilsson menade att det fanns några olika alternativ.



Nu har den tidigare Skellefteå- och HV71-centern gjort klart med en lite udda flytt till Tjeckien och HC Litvínov.



– Jag började följa Litvínov lite av en slump. Min gode vän Filip Sandberg spelade här förra säsongen, så jag tittade på Instagram för att hålla dig uppdaterad om hur det går för honom. Jag är inte så aktiv på sociala medier själv, men det här innehållet fångade min uppmärksamhet, säger Holmström själv när han presenteras av klubben under onsdagen.

– Jag vet att jag kommer till en mindre stad, men det passar mig – jag kommer själv från en i norra Sverige. Filip sa dessutom bara positiva saker om Litvíno, fortsätter han.



Detta blir därmed nästa kapitel för Holmström trots att han under 2024/25 stod för hela 17 mål och 25 assist i finska Liiga. Avtalet med Litvínov är skrivet över 2025/26 med en option på ytterligare ett år.

Blir lagkamrat med Pistek

Axel Holmström lämnade Sverige och HV71 2021, och skrev då direkt på för Sport. Det är även där som svensken har spelat sin hockey under största delen av de senaste fyra åren, utöver ett kortare lån till Schweiz och SCL Tigers. Den poängbästa säsongen kom dock nu, under 2024/25, då Sport slutade elva i grundserien, slog ut KooKoo i åttondel och sedan föll mot Lukko i kvartsfinalen av slutspelet.



I Litvínov ser Holmström ut att bli den sista pjäsen in i laget inför kommande säsong. Han är just nu ensam svensk, men har dock med sig BIK Karlskogas tidigare toppforward, Theodor Pistek.



– De har redan kontakt och kan umgås ihop i framtiden, så det är också ett stort plus, säger Holmström om sin flickvän och Pisteks svenske partner.