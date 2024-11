Kritiken efter matchstraffet: “Den är helt onödig”

Färjestad förlorar efter ett kostsamt matchstraff av Per Åslund.

Då kritiseras FBK-forwarden av Petter Rönnqvist.

– Det är slarvigt gjort av Åslund som är så rutinerad, säger TV4-experten.

– Det är tufft att få den femman efter allt som har hänt framför deras bur, säger Färjestads tränare Tomas Mitell.

Färjestad förlorade efter matchstraffet på Per Åslund. Foto: TV4/Skärmdump & Bildbyrån

Det kom att bli en dramatisk tillställning mellan Färjestad och Örebro i Karlstad under lördagskvällen.

Hemmalaget tog ledningen genom David Tomásek och dominerade spelet i andra perioden.

Två mål på 48 sekunder av Örebro

FBK kom i anfall efter anfall och Örebro fick knappt låna pucken. Efter sju minuter så tog sedan Örebro timeout och fick direkt effekt. Bara minuten efter timeouten så gjorde Noah Steen 1-1 och blott 48 sekunder senare så kom även 1-2 genom Patrik Puistola.

– Det är en lite konstig match. Vi är inte riktigt där vi vill vara men det är resultaten som gäller i hockey så nu får vi spela på det i tredje perioden. Vi blir fast i egen zon alldeles för länge och då blir det jobbigt att spela, säger Steen till TV4.

Märkliga scener i Karlstad. Två Örebro-mål på en dryg minut trots total Färjestadsdominans i perioden 👀 pic.twitter.com/S0dxumZ8NQ November 16, 2024

Skotten i mittperioden var hela 20-6 till Färjestad men Örebro vann alltså perioden med 2-0.

– Det är lite konstigt. Jag tycker att vi äger matchen och 1-2 speglar inte det här. Vi har spelet mest i deras zon och skapar extremt mycket. Det är bara det lilla sista som saknas. Sedan är Jonas (Arntzen) bra i mål också, det ska han ha, säger FBK:s Viktor Lodin.

LÄS ÄVEN: Jonas Arntzen hyllas efter monsterinsatsen för Örebro

Matchstraff på Per Åslund blev kostsamt för Färjestad

Färjestad lyckades dock kvittera i tredje perioden genom Marian Studenic och jagade för ett ledningsmål. Men med 5:40 minuter kvar att spela så drog FBK-forwarden Per Åslund på sig ett matchstraff efter att ha delat ut en crosschecking i ansiktet på Örebros Linus Arnesson.

Per Åslund har spelat färdigt för i kväll efter den här situationen ❌ pic.twitter.com/BZNLub7b94 November 16, 2024

Örebro fick då spela powerplay i fem minuter i slutet av matchen vilket också gav utdelning. Emil Larsson satte nämligen 3-2 med tre och en halv minut kvar.

Färjestad hade sedan också en puck inne för 3-3 med dryga minuten kvar då Oskar Steen sköt ett skott från bakom den förlänga mållinjen som gick in via Arntzens mask. Men efter videogranskning så dömdes målet bort då Joel Kellman hade varit på målvakten Jonas Arntzen innan pucken gick in.

Ruggigt dramatiska slutminuter i Karlstad när Färjestads kvittering döms bort för spelare i målgården 🥅 pic.twitter.com/oEvA586fh3 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 16, 2024

Efteråt var Färjestads tränare Tomas Mitell rejält irriterad och hav sedan sin syn på matchstraffet som kostade vinsten.

– Domaren dömer. Det är tufft att få den femman efter allt som har hänt framför deras bur innan under matchen. Sedan ett bortdömt mål på det. Det grinar emot, kan man ju lugnt säga, säger Mitell till TV4 och fortsätter:

– Vi vill ju vara aggressiva såklart. Det är en olycklig situation att klubban kommer upp där. Det är klart att ingen gör det medvetet. Sådant händer ibland.

TV4-expeten Petter Rönnqvist menar dock att det var ett givet beslut att visa ut Per Åslund.

– Det är klart att matchen avgörs där. Det råder det inga tvivel. Utvisningen var helt korrekt tagen också. Den är helt onödig att ta. Det är slarvigt gjort av Åslund som är så rutinerad, säger Rönnqvist i studion.

I och med 3-2-vinsten så studsar Örebro tillbaka efter två raka förluster.

Färjestad – Örebro 2–3 (1-0,0-2,1-1)

Färjestad: David Tomásek, Marian Studenic.

Örebro: Noah Steen, Patrik Puistola, Emil Larsson.