”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda har varit kritiska mot bristen på powerplay.

Nu svarar SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink.

– Det säger alla lag, säger Thorsbrink till Göteborgs-Posten.

Tomas Thorsbrink svarar efter Frölundas kritik över bristen på powerplays. Foto: Bildbyrån (Montage)

Frölunda leder SHL i överlägsen stil. Men trots att de ofta har spelövertaget i matcherna och har mycket puck är Frölunda det laget som har fått minst antal chanser i powerplay. Frölundas 60 PP-tillfällen på 29 matcher är färst i SHL, jämfört med de övriga topplagen Skellefteå och Rögle som har fått 98 respektive 90 chanser i powerplay den här säsongen.

Under säsongen har Frölunda varit kritiska mot att de inte får många utvisningar med sig. Nu svarar SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink.

– Med statistik kan man bevisa allting. För oss är det viktigt att vi tittar på varje enskild händelse, inte statistik som hur mycket man har puck eller sådana saker. Vi följer mer det och ser till att de förseelser som ska med ska med. Sen vet ju alla, även vi, att varje match är det säkert någon ytterligare utvisning som ska med för alla lag. Sen får man också tänka på hur lagen spelar och sådana saker. Statistiken säger någonting, men den är inte fullständig, säger Thorsbrink till Göteborgs-Posten.

Tomas Thorsbrink svarar Frölunda: ”Vi har ett problem med filmningar”

Frölunda har framför allt varit kritiska mot att andra lag filmar och förstärker i flera situationer. Själva anser Frölunda däremot att de inte filmar och därför får de inte heller med sig lika många utvisningar jämfört med andra lag som har en förstärkande kultur.

Thomas Thorsbrink viftar dock bort den förklaringen.

– Nej, det säger alla lag. Däremot kan jag säga att vi har ett problem med filmningar och förstärkningar i vår liga. Här måste lagen ta tag i det själva. Det är jättesvårt för domaren, det går jättefort när man ska se om det är en förstärkning eller inte. Vissa gånger är det inte en förstärkning. Det kan vara en klubba som kommer upp mot ansiktet och man ryggar tillbaka. Det är en ren reflex och det är jättebra att de reflexerna finns. Sen är det andra händelser när man lägger sig ner och håller sig för ansiktet och såna saker trots att klubban inte tog där, säger han och tillägger:

– Att det finns ett problem med filmningar: Ja. Men när jag pratar med lag tycker man alltid att det är ett problem, men oftast i andra lag.

Frölunda har varit överlägsna i SHL så här långt med 25 vinster och 72 poäng på 29 matcher så här långt. De leder just nu SHL med hela 15 poäng ner till tvåan Skellefteå.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects