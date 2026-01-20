”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Via U18 och U20 har han blivit en av de längst tjänstgörande tränarna i SHL. Nu står det klart att Tomas Kollar förlänger med Malmö – till 2029.

– Jag har Malmö att tacka för väldigt mycket, och jag är glad att jag får vara en del av den här resan, säger tränaren själv.

Tomas Kollar förlänger med Malmö. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

– Det är en miljö där det handlar om att vinna. Det är en miljö där det handlar om att ha en förening som någonstans tror på kontinuitet. Om jag pratar om Malmö så har det varit ett ledord när det kommer till mig, tror jag.

När Tomas Kollar klev upp på scenen under SHL:s upptaktsträff inför 2025/26-säsongen var dessa orden han valde för att svara på varför han blivit kvar längre än många av sina kollegor. Nu, efter en höst där Malmö blivit ett stort utropstecken under tränaren, är en ny förlängning klar.

Tomas Kollar har skrivit på ett kontrakt som träcker sig till och med 2028/29.

Vi är inne på en väldigt spännande resa och det ska bli kul att fortsätta framåt, säger han på Malmös sajt.

Alsenfelt om Tomas Kollar: ”Betyder mer än allt”

Den nu 43-årige SHL-tränaren avslutade spelarkarriären som kapten i Malmö 2014. Därefter inledde han resan i båset med klubbens juniorer. Denna säsong är hans femte som huvudtränare för A-laget.

– För oss var det självklart att titta på en förlängning i god tid med Tomas, han är allt som vi i Redhawks vill stå för, och han har varit med om att bygga upp denna verksamhet till vad den är idag. Han har, tillsammans med en kärngrupp, varit här länge och påbörjat en resa som han vill fortsätta på, säger Malmö Redhawks sportchef, Oscar Alsenfelt och fortsätter:

– När vi väl satte oss ner och pratade förlängning, så tog det inte många minuter innan vi var överens. Det var väldigt tydligt direkt att emblemet på bröstet betyder mer än allt annat för Tomas, och det är precis sådana människor vi vill ha i vår klubb.

Source: Tomas Kollar @ Elite Prospects