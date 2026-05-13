Tobias Normann ser ut att vara förlorad för Frölunda HC.

Enligt Göteborgs-Posten förhandlar målvakten med NHL-klubben New York Rangers.

Tobias Normann kan lämna Frölunda för New York Rangers nästa säsong.

Frölunda har redan tappat stjärnduon Jere Innala och Arttu Ruotsalainen till Schweiz. Även Noah Dower Nilsson och Theodor Niederbach lämnar sedan de har skrivit NHL-kontrakt med Detroit Red Wings respektive Washington Capitals.

Nu uppges göteborgarna tappa ytterligare en nyckelspelare inför nästa säsong.

Göteborgs-Posten uppger nämligen under onsdagen att målvakten Tobias Normann också kan försvinna till NHL. Enligt tidningen ligger Normann just nu i förhandlingar med storklubben New York Rangers inför nästa säsong.

– Jag kan inte säga något alls om det, för det är inget jag har fått till mig, säger sportchef Fredrik Sjöström till GP om uppgifterna.

Tobias Normann vann målvaktsligan i SHL

Tobias Normann har haft två riktigt starka säsonger i Frölunda och redan förra året uppgavs NHL-klubbar visa intresse för norrmannen. Då blev det däremot inget flytt sedan han haft 91,2 i räddningsprocent och 2,17 GAA på 22 matcher under sin debutsäsong i SHL. Den här säsongen förbättrades 24-åringen ytterligare. Normann hade nämligen 92,3 i räddningsprocent samt 1,68 insläppta mål per match över 24 framträdanden i grundserien. I SM-slutspelet hade han sedan även en räddningsprocent på 92,1 och 1,33 insläppta mål per match innan Frölunda blev utslagna av Luleå i kvartsfinal.

Normann var faktiskt så pass bra att han vann målvaktsligan i SHL. Han hade både bäst räddningsprocent och bäst GAA av alla målvakter i ligan. Tobias Normann var även en av finalisterna till priset som ”årets målvakt” den här säsongen, men utmärkelsen gick i stället till Magnus Hellberg i Djurgården.

Nu riskerar Frölunda alltså att tvingas leta efter en ersättare till Tobias Normann inför nästa säsong.

– Allting är levande för oss fram till 15 juni och det är klart att vissa saker kan ske, men återigen är det inget jag har fått till mig i alla fall. Sen behöver inte det betyda att saker och ting inte stämmer för det, säger Fredrik Sjöström.

Förra året skrev Tobias Normann ett nytt avtal med Frölunda. Han är därmed kontrakterad med SHL-klubben till 2029. Om han skriver ett NHL-kontrakt skulle norrmannen blir tjänstledig från avtalet i Frölunda.

