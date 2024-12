NHL-intresse för SHL-målvakterna

Norge har aldrig haft en målvakt i NHL. Nu kan två stycken vara på väg att åka över.

Enligt insidern Kevin Weekes är både Tobias Normann och Jonas Arntzén uppvaktade av NHL-klubbar.

Foto: Bildbyrån.

Två målvakter som har chansen att skriva norsk ishockeyhistoria.

Jonas Arntzén har varit omgärdad av NHL-rykten under i princip hela hösten. Örebromålvakten har imponerat stort och ligger på 92,6 i räddningsprocent samtidigt som han släpper in 2,15 mål per match i snitt. Norrmannen har också tagit över förstaspaden från Jhonas Enroth på allvar den här säsongen.

Men han är inte den enda norska SHL-målvakten som NHL-klubbarna håller ögonen på.

Enligt Kevin Weekes är även Tobias Normann av intresse för klubbarna på andra sidan Atlanten. Målvakten, som gjorde succé i AIK förra säsongen, har 91,8 i räddningsprocent och har släppt in 2,01 mål per match. Starka siffror för att vara debutsäsongen i SHL.

Tobias Normann och Jonas Arntzén kan skriva norsk historia

De båda målvakterna har chansen att göra något historiskt. Det har nämligen aldrig spelat en norsk målvakt i NHL. Genom historien är det bara nio utespelare från nationen som har spelat i ligan. Duon har därmed chansen att bli historiska om de skulle skriva ett NHL-kontrakt och få chansen i ligan.

Båda två är också återkommande inslag i det norska landslaget och är tillsammans med tidigare Leksands- och Färjestadsmålvakten Henrik Haukeland målvaktstrion i landslaget.